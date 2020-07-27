Бэнкси пожертвовал серию картин на благотворительность

Британский уличный художник Бэнкси пожертвовал серию из трех картин благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме.

Триптих картин называется «Вид на Средиземное море 2017» (Mediterranean Sea View 2017), серия посвящается кризису европейских беженцев, пишет Independent.

Источник фото: Sothebys

На картинах изображены покинутые спасательные жилеты и круги, фоном идут морские пейзажи в стиле XIX века. Стоимость работ может составлять от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Картины появятся на вечерних продажах аукционного дома Sotheby’s Rembrant to Richter 28 июля. Вырученные от продажи деньги пойдут на строительство нового отделения для лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

Ранее несколько узнаваемых крыс от Бэнкси появились в подземке Лондона. Так художник решил напомнить о соблюдении безопасности во время пандемии. Но власти города идею уличного художника не оценили и удалили рисунок из вагона метро.