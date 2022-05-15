Бессмысленную речь Камалы Харрис предложили наложить на бит для ремикса

Отрывок выступления вице-президента США Камалы Харрис насмешил пользователей Сети бессвязностью и количеством слов «вместе» (Togeher). За 34 секунды она произнесла это слово пять раз. Под опубликованным видео с выступлением Харрис пользователи оставили большое количество комментариев.

«Мы будем работать вместе и продолжим работать вместе, чтобы решать эти проблемы, решать эти проблемы и работать вместе, поскольку мы продолжаем работать на основе новых норм, правил и соглашений, которые мы соберем для работы. Вместе <…> Мы будем работать вместе», — заявила Харрис.

«Невероятно, как она потратила время, не сказав ни слова по существу», — отметил один из зрителей.

Другой решил обыграть речь политика. «Я в замешательстве. Как мы работаем? Вместе? Или вместе? И вызовы? Мы решаем их вместе? Или вместе? Пожалуйста, будьте более конкретными», — призвал он.

Еще один комментатор предложил собрать все произнесенные Харрис слова «вместе» и наложить их на бит, из которого можно сделать отличный трек.

«Когда в твоем эссе 200 слов, но твой учитель сказал, что должно быть 400», — пошутил еще один пользователь.

Один из комментаторов призвал всех разобрать речь Харрис на предложения, чтобы понять, что она имела в виду.

«Мы будем работать вместе, чтобы собраться вместе, чтобы попытаться выяснить, что за фигню она только что сказала», — отметил он.