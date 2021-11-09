Мигранты засняли на видео быт в палаточном лагере на границе с Польшей

Мигранты разбили палаточный лагерь на белорусско-польской границе. Один из иностранцев, который надеется попасть в Европу, заснял все происходящее на видео.

На кадрах видно, что мигранты разбили вдоль забора большой палаточный лагерь. Рядом со своими палатками люди жгут костры и греются у огня.

Согласно информации белорусских пограничников, на границе находятся более двух тысяч мигрантов. Все собравшиеся иностранцы хотят попасть в страны Европы через Польшу. Пограничная стража страны объявила о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией. Ограничения начнут действовать с утра 9 ноября. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий экстренно созвал антикризисный штаб. Президент страны Анджей Дуда ввел на границе режим чрезвычайного положения.