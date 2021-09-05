Мужчина с ножом и киркой напал на автомобиль, в котором ехал японский режиссер Такэси Китано. Об этом сообщило агентство Киодо. В результате происшествия 74-летний режиссер не пострадал.

Мужчина в возрасте от 40 до 50 лет бросился с оружием на машину, в салоне которой находился режиссер, злоумышленника удалось задержать. Как отметило агентство, нападение произошло ночью рядом со зданием телевизионной станции канала «Токио ТВ».

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Их предстоит выяснить правоохранителям. У мужчины, как указано, при себе была кирка и нож с десятисантиметровым лезвием.

Вооруженный ножом преступник ворвался в супермаркет в городе Окленд в Новой Зеландии и ранил ножом шесть человек. Премьер страны Джасинда Ардерн назвала нападение терактом. Она уточнила, что из шести раненых трое находятся в тяжелом состоянии. Напавшего застрелила полиция. Пострадавших госпитализировали.