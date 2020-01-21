    21 января 2020, 03:47

    На акцию за право на ношение оружия в США вышли 22 тысячи человек

    Александра Каширина

    В американском городе Ричмонд, столице штата Виргиния, прошли протесты в связи с введением закона о запрете на хранение и ношение оружия. Об этом сообщило The New York Times.

    Митинг организовало движение в защиту права на оружие Virginia Citizens Defense League после того, как демократы, составляющие в Генеральной ассамблее Виргинии большинство, решили ограничить ношение огнестрельного оружия.

    «Если законопроект будет продвигаться в соответствии с законом, его все равно не примут. Он антиконституционный. Мы поклялись защищать Конституцию Соединенных Штатов и Конституцию Вирджинии, и именно это мы собираемся делать», — сказал шериф штата Вирджиния.

    Согласно данным полиции, на митинг пришли около 22 тысяч человек, многие из которых принесли с собой пистолеты, винтовки и дробовики. Во время протеста действовали усиленные меры безопасности, но он прошел без беспорядков или вандализма.

    Видео: Joshua Potash / Twitter

    При этом часть демонстрантов выражали поддержку президенту США Дональду Трампу, который, в свою очередь, заявил, что демократы хотят лишить американцев прав, предусмотренных Второй поправкой к Конституции США.

    Законопроект демократы разработали после ряда многочисленных массовых убийств с применением огнестрельного оружия, особенно в школах.