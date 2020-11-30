На акциях протеста во Франции пострадали 98 полицейских

Согласно окончательным подсчетам 98 полицейских и жандармов были ранены в ходе протестных акций, которые прошли в стране в субботу. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Итоговая оценка: 98 раненых среди полицейских и жандармов. Я выражаю им свою полную поддержку», — написал Дарманен на своей странице в Twitter. Он добавил также, что «виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности».

В субботу вечером министр сообщал, что по предварительным данным, ранения получили 37 правоохранителей.

Тысячи демонстрантов в Париже заполнили площадь Республики и прилегающие улицы в субботу, 28 ноября. Они вышли на акцию против поправки в закон, запрещающей распространять фотографии силовиков.

Мирный протест перерос в погромы. Участники забросали полицию бутылками, начали поджигать машины и строить баррикады. Правоохранители применили слезоточивый газ. К вечеру в Париже насчитывалось 46 тысяч протестующих, при этом число участников демонстраций по всей стране перевалило за отметку в 133 тысячи.