На акциях протеста во Франции пострадали 98 полицейских
«Итоговая оценка: 98 раненых среди полицейских и жандармов. Я выражаю им свою полную поддержку», — написал Дарманен на своей странице в Twitter. Он добавил также, что «виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности».
В субботу вечером министр сообщал, что по предварительным данным, ранения получили 37 правоохранителей.
Тысячи демонстрантов в Париже заполнили площадь Республики и прилегающие улицы в субботу, 28 ноября. Они вышли на акцию против поправки в закон, запрещающей распространять фотографии силовиков.
Мирный протест перерос в погромы. Участники забросали полицию бутылками, начали поджигать машины и строить баррикады. Правоохранители применили слезоточивый газ. К вечеру в Париже насчитывалось 46 тысяч протестующих, при этом число участников демонстраций по всей стране перевалило за отметку в 133 тысячи.