Особняк из «Один дома» выставили на Airbnb для аренды

Любителям необычного Рождества предложили провести праздники в особняке семьи Маккалистеров из фильма «Один дома». Расположенное в окрестностях Чикаго здание разместили для аренды на сайте Airbnb.

В доме украсили к Рождеству две спальни и четыре гостевых комнаты и предложили в праздничный сезон следовать правилам Кевина Маккалистера. Описание убранства особняка якобы составил его старший брат Базз.

«Не стесняйтесь есть вредную еду, смотреть фигню по телевизору, брать лосьон моего отца и самостоятельно выбирать свое собственное приключение», — обратился он к потенциальным съемщикам, попросив их только держаться подальше от своей комнаты.

Гостям предложили полакомиться макаронами с сыром и пиццей и собрать набор Lego по мотивам «Один дома». Его, кстати, разрешено забрать с собой.

Бронь на дом откроют 7 декабря в 22:00 по московскому времени. Побыть в нем можно будет всего один день — 12 декабря. Во сколько обойдется аренда, не уточняется.