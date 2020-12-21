Конгресс США согласовал пакет поддержки экономики на $900 млрд

После нескольких дней изнурительных переговоров лидеры партий в Конгрессе США согласовали пакет стимулирующих мер для экономики в условиях пандемии на 900 миллиардов долларов. Проект не предусматривает финансовой помощи властям штатов или защиты от судебных исков по COVID-19.

О достигнутом соглашении, по данным «Интерфакса», сообщил лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. Проект узаконит прямые выплаты в размере 600 миллиардов долларов, на выплату пособий по безработице выделено еще 300 миллиардов, также деньги будут направлены на финансирование тестирования и распространение вакцин.

Голосование по пакету поддерживающих мер может состояться уже 22 декабря, так как срок финансирования федерального правительства заканчивается в полночь в воскресенье (8.00 по мск).

Несмотря на резкий рост заболеваемости в стране и перегруженные больницы Конгресс не принимал новый пакет мер поддержки в ожидании результатов прошедших выборов президента США.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что демократы уничтожат вирус и положат деньги в карманы американцев. По данным агентства экономической информации «Прайм», они объявили достижением демократов включение в проект мер по ускорению распределения вакцин, поддержку малого бизнеса и прямых выплат налогоплательщикам.

Пелосси и Шумер также сообщили о попытке республиканцев саботировать «возможность будущей администрации стабилизировать экономику и спасти рабочие места».

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предложил первыми вакцинировать темнокожих, латиноамериканцев и коренных жителей. Инициативу объяснили их сильной уязвимостью перед инфекцией.