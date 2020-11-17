В случае широкого распространения противокоронавирусной вакцины и последующего оживления мировой экономики доллар может упасть на 20%. На снижение его стоимости также может повлиять мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая вызовет отток средств инвесторов в международные активы.

Об этом Bloomberg сообщили аналитики американской финансовой корпорации Citigroup. Агентство также отметило падение на 11% курса доллара по сравнению с мартовским пиком и удешевление иены и казначейских облигаций. Дополнительное давление на американскую валюту оказали сообщения о том, что вакцина Moderna Inc. против Covid-19 оказалась эффективной в клинических испытаниях.

Аналитики считают, что доллар может постичь многолетний спад, аналогичный тому, что произошел с начала до середины 2000-х. Вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) повысило объемы мировой торговли, не затронув закрытую экономику США.

Эксперты считают, что выборы в США, разработка вакцины и политика ФРС могут нанести серьезный удар по доллару. При этом они уверены, что драйвером процесса стали макроэкономические события, и даже скандал на выборах не стал серьезным катализатором процесса.

Аналитики предполагают, что в будущем интерес инвесторов сконцентрируется на австралийском долларе и норвежской кроне. Они привязаны к сырьевым товарам, которые подорожают после восстановления мировой экономики. Помимо этого, в Норвегии Центральный банк склонен к агрессивной политике, а крона пока очень недооценена.

На днях исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов посоветовал хранить сбережения в стабильных валютах — швейцарском франке, евро, японской иене или китайских юанях.