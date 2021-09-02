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    02 сентября 2021, 05:12

    «На 100% прав»: немцы высказались о словах Путина о демократии

    Валерия Шафирко

    Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он по ошибке приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель, хотя говорил об этом российский президент Владимир Путин.

    Комментируя ситуацию в Афганистане в интервью испанской радиостанции COPE, папа Франциск заявил, что навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, при этом он перепутал и приписал авторство фразы Меркель, хотя она принадлежит президенту России Владимиру Путину. Эти слова российский лидер произнес на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии в Москве.

    Читатели газеты начали активно обсуждать публикацию в комментариях.

    «Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор», — отметил Korbinian.

    «Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на 100% прав», — написал пользователь Berndt.

    «Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием. Хотя некоторые идеологи видят это по-другому», — отметил пользователь RuhrSPott.

    «Это означает, что человек с большей вероятностью оценит истину, если не знает ее источник», — предположил читатель под ником Argon.

    «Действительно ли это была случайность? Потому что это были бы мудрые слова», — заметил другой пользователь под ником redcarnation.

    Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель прошла в Москве 20 августа. Это последний визит германского политика в качестве главы правительства.