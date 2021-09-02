«На 100% прав»: немцы высказались о словах Путина о демократии

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он по ошибке приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель, хотя говорил об этом российский президент Владимир Путин.

Комментируя ситуацию в Афганистане в интервью испанской радиостанции COPE, папа Франциск заявил, что навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, при этом он перепутал и приписал авторство фразы Меркель, хотя она принадлежит президенту России Владимиру Путину. Эти слова российский лидер произнес на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии в Москве.

Читатели газеты начали активно обсуждать публикацию в комментариях.

«Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор», — отметил Korbinian.

«Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на 100% прав», — написал пользователь Berndt.

«Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием. Хотя некоторые идеологи видят это по-другому», — отметил пользователь RuhrSPott.

«Это означает, что человек с большей вероятностью оценит истину, если не знает ее источник», — предположил читатель под ником Argon.

«Действительно ли это была случайность? Потому что это были бы мудрые слова», — заметил другой пользователь под ником redcarnation.

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель прошла в Москве 20 августа. Это последний визит германского политика в качестве главы правительства.