Мир 21 ноября 2023, 17:22 «Мысли иногда материальны». Медведев отреагировал на браваду Зеленского о «покушениях» Медведев: бравада Зеленского о покушениях — цирк с конями даже для The Sun РИА «Новости»

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Президент Украины Владимира Зеленский поставил себя в смешное положение, заявив о якобы пережитых покушениях. Даже для The Sun это выглядит как цирк с конями, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом политик отметил, что Зеленскому стоит помнить, что «мысли иногда материальны».

Медведев не стеснял себя в оценках и резко назвал президента Украины «бородатым недоразумением в зеленом».

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«Отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких „покушений“, хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: „Not less … five–six“», — заметил зампред Совбеза.

По мнению политика, даже для этого издания поведение Зеленского выглядят смешно. Хотя, как констатировал Медведев, президента Украины всерьез уже не воспринимают.

Вместе с тем, по его словам, дешевая бравада Зеленского наводит и на другую мысль.

«При таких мощных „пророчествах“ вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны…» — заключил он.