Мир 25 января 2024, 06:28 Мышление холодной войны. Сенатор США обвинил коллег в упрямом нежелании пойти навстречу России Сенатор Рэнд Пол: конгресс отказался наладить отношения с Россией Unsplash

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Американские политики застряли в прошлом и даже не попытались наладить отношения с Россией, хотя это могло бы коренным образом изменить обстановку в мире. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил об этом в интервью телеведущему Такеру Карлсону

«Думаю, кто-то из этих людей <…> застрял в мышлении времен холодной войны <…>. Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения с Россией», — сказал он.

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Политик обвинил конгрессменов в том, что отказались даже от малейших шагов навстречу России. Рэнд Пол напомнил, что предлагал снять санкции с депутатов Госдумы в обмен на отмену рестрикций в адрес конгрессменов, но голосование в профильном комитете сената провалилось — идею поддержал всего один человек.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не Россия испортила отношения с США. По его словам, американские политики не извлекли уроков прошлого.