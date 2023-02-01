Мир 01 февраля 2023, 10:11 «Мышление фан-клуба Зеленского». В США раскритиковали главу ГУР Украины за слова о Крыме Читатели Newsweek раскритиковали главу ГУР Украины Буданова после слов о возвращении Крыма РИА «Новости»

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Заявления главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о возвращении Крыма вызвали резкую критику со стороны читателей американского издания Newsweek. Один из пользователей заметил, что такое «бредовое» мышление вообще характерно для окружения украинского президента Владимира Зеленского, сообщило РИА «Новости».

Во время обсуждения слов Буданова в комментариях напомнили, что Крым всегда был частью России и имеет стратегическое значение в Черном море.

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«Глобалисты в жажде нового мирового порядка рискнут развязать тотальную ядерную войну», — возмутился один из читателей.

«Это бредовое магическое мышление фан-клуба Зеленского», — заметил другой комментатор.

С ним согласился еще один пользователь, констатировав, что именно для этого и нужны комики — заставлять людей смеяться.

Буданов ранее дал интервью The Washington Post, в котором заявил, что Украина вернет Крым. Причем говорит об этом глава ГУР уже не первый раз. В конце прошлого года он выступал с похожим заявлением.

Помимо этого, в беседе с WP Буданов признал, что в России действуют украинские диверсанты.