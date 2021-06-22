Мышиная чума обрушилась на Австралию

В австралийском штате Новый Южный Уэльс произошло нашествие мышей. Грызуны расплодились в этом году из-за большого урожая зерновых. Произошедшее назвали мышиной чумой. Более 400 заключенных решили перевести из тюрьмы Веллингтона в другие исправительные учреждения на фоне этих событий.

Как пишет сайт Би-би-си, мыши перегрызают проводку, а на их трупах начинают плодиться насекомые, среди которых переносчики опасных болезней — клещи.

«Более 400 заключенных и 200 сотрудников исправительного центра Веллингтона переведут в другие учреждения в течение следующих двух недель. Мыши нанесли значительный ущерб инфраструктуре тюрьмы, включая внутреннюю проводку и потолочные панели», — говорится в сообщении.

За это время руководство тюрьмы должно избавиться от животных и отремонтировать здание.

Комиссар Службы исправительных учреждений штата Новый Южный Уэльс Питер Северин рассказал, что после смерти мыши начинают разлагаться и привлекать опасных насекомых. Грызуны также разносят болезни. Их уже видели в школах и частных домах. Нашествие мышей постепенно начинается и в других штатах Австралии: Квинсленде и Виктории.