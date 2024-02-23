Мир 23 февраля 2024, 08:26 Мыши вывели из строя поставленные ВСУ западные боевые машины с «экопроводами» Figaro: грызуны съели провода на западных боевых машинах в зоне СВО Ministry of Defense of Ukraine

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Грызуны повредили провода в некоторых западных боевых машинах, сделанных с соблюдением экологических стандартов и поставленных на Украину. Об этом сообщила французская газета Figaro.

В издании рассказали, что современное западное вооружение иногда выходит из строя в зоне СВО. Некоторые электрические провода в боевых машинах делались из кукурузного волокна, которое привлекло мышей и крыс, отметили журналисты.

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«Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их», — объяснили в газете.

Анонимный французский военный также заявил журналистам, что западная техника разрабатывалась для демонстрации технологий, а не для реальных условий. По его словам, грязь и холод крайне негативно влияют на западное вооружение.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обратился к странам Запада с просьбой отправить в республику все свое оружие и технику. Он предположил, что Европе, в отличие от ВСУ, они не понадобятся.