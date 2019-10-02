  • Мышь упала на американского журналиста с потолка в Белом доме

    02 октября 2019, 16:21

    Ольга Ломакина

    В резиденции лидера США на американского журналиста Питера Александера прямо с потолка упала мышь. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщила «Политика сегодня».

    Корреспондент телеканала NBC сопроводил свой твит видео, на кадрах которого можно увидеть того самого грызуна из Белого дома.

    «К другим новостям: мышь буквально упала с потолка нашей студии в Белом доме и приземлилась мне на колени», — написал Питер.

    По данным Daily Mail, мышь поймать не удалось. Грызун пробрался в зал для пресс-конференций, где его ловили несколько журналистов. Однако попытки не увенчались успехом.