Мышь упала на американского журналиста с потолка в Белом доме

Корреспондент телеканала NBC сопроводил свой твит видео, на кадрах которого можно увидеть того самого грызуна из Белого дома.

«К другим новостям: мышь буквально упала с потолка нашей студии в Белом доме и приземлилась мне на колени», — написал Питер.

По данным Daily Mail, мышь поймать не удалось. Грызун пробрался в зал для пресс-конференций, где его ловили несколько журналистов. Однако попытки не увенчались успехом.