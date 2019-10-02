Мышь упала на американского журналиста с потолка в Белом доме
В резиденции лидера США на американского журналиста Питера Александера прямо с потолка упала мышь. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщила «Политика сегодня».
Корреспондент телеканала NBC сопроводил свой твит видео, на кадрах которого можно увидеть того самого грызуна из Белого дома.
«К другим новостям: мышь буквально упала с потолка нашей студии в Белом доме и приземлилась мне на колени», — написал Питер.
По данным Daily Mail, мышь поймать не удалось. Грызун пробрался в зал для пресс-конференций, где его ловили несколько журналистов. Однако попытки не увенчались успехом.