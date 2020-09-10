«Мы значительно продвинулись: Лукашенко встретился с послом РФ Мезенцевым

Белорусский президент Александр Лукашенко встретился в четверг с послом России Дмитрием Мезенцевым. В ходе беседы Лукашенко заявил о продвижении в решении некоторых проблем между двумя странами.

Встреча между президентом и послом прошла в Минске, передает БелТА.

«Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Белоруссией и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — заявил Лукашенко.

Помимо обсуждения серьезных тем, Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения и вручил ему символический подарок.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что отдаст власть в стране только по закону. При этом белорусский лидер призвал сотрудников прокуратуры помочь ему в спасении Белоруссии. Также Лукашенко обратился к несогласным и попросил их не мешать.

Белорусский президент заявил, что в этом году за него проголосовали на выборах не меньше, чем в прошлый раз. Но проведение досрочных выборов он все же не исключает.