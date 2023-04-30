Мир 30 апреля 2023, 03:07 «Мы здесь закончили». Белый дом уличили в потере интереса к Украине Журналист Моррис: администрация Байдена забывает об Украине и переключается на Китай Pxhere

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Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Белый дом переключается с Украины и обращает все больше внимания на потенциальный конфликт с Китаем. Так он прокомментировал статью в Politico об опасениях Белого дома провала контрнаступления ВСУ.

Белый дом боится «не оправдать ожиданий» своих союзников, если украинские войска потерпят поражение, пояснил журналист.

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«Мы (американцы — прим.ред.) здесь закончили. Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — интерпретировал позицию Вашингтона Моррис.

На смещение интересов Вашингтона в сторону Китая указывает, в частности, проведенные на Филиппинах учения войск США. Они отработали самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином.

Обозреватель с иронией отметил, что члены палаты представителей и эксперты провели своеобразную карточную игру, имитирующую боевые действия у Тайваня в рамках стратегического исследования.

Моррисон подчеркнул, что потенциальный конфликт с Китаем запланирован на 2027 год.

Ранее американские власти обвинили Китай в провокациях против Филиппин. В связи с этим Вашингтон планирует оказать поддержку Маниле, завил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.