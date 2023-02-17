Мир 17 февраля 2023, 15:26 «Мы здесь русские». Арестович обвинил Москву в присвоении «бренда Руси» Арестович назвал украинцев русскими и обвинил Москву в краже названия «Русь» Официальный сайт президента Украины

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Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович обвинил Москву в присвоении названия «Русь». Ранее на Украине уже бросали силы на то, чтобы выяснить, чей же борщ, теперь фокус сместился в другую сторону. Заявление о «присвоенной Руси» политик сделал в интервью на YouTube-канале признанной иноагентом журналистки Юлии Латыниной*.

«Главная в мировой истории кража», по мнению Арестовича, произошла 302 года назад. Он пояснил, что имеет в виду «присвоение» Москвой названия «Русь».

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«Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача — чтобы мы исчезли, забыли, кто мы», — сказал Арестович.

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Бывший советник главы офиса президента Украины — далеко не первый, кто рассуждает об исторических событиях, выдвигая неожиданные и неоднозначные теории. Лидер страны Владимир Зеленский летом минувшего года высказался по поводу того, что только Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.

Выпады Зеленского тогда насмешили главу МИД РФ Сергея Лаврова. По его мнению, власти этой страны, рассуждающие о своих исключительных правах, могут скоро присвоить себе празднование Нового года.

* Юлия Латынина внесена в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.