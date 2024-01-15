Мир 15 января 2024, 01:01 «Мы застряли». В США заявили о нарастающем недовольстве действиями Нетаньяху в Газе Axios: Байден разочарован отказом Нетаньяху слушать США Unsplash

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Нежелание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать плану США по ситуации в Газе раздражает и разочаровывает американского президента Джо Байдена и высокопоставленных чиновников страны. Они теряют терпение, сообщило информационное агентство Axios со ссылкой на источники.

«Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается. <…> Существует огромное разочарование», — заявил собеседник агентства.

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США требуют у Израиля большего внимания к гуманитарным грузам, следующим в сектор Газа, и содействия в этом вопросе. Израильские власти отказывают США в просьбе дать доступ Палестине к замороженным налоговым доходам. Без них палестинские власти не могут финансировать деятельность страны.

Американских политиков также раздражает нежелание израильского премьера обсуждать планы после завершения вооруженного конфликта.

В Белом доме обратились к Израилю с просьбой завершить интенсивную фазу боев в Газе. В США считают, что пришло время снизить активность военных операций и авиационных ударов со стороны израильской армии.