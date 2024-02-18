Мир 18 февраля 2024, 23:02 «Мы заканчиваемся». Российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ из Работино Российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ о тяжелой ситуации в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ с родственником, в котором он жаловался на тяжелую обстановку на фронте и большие потери украинских войск. Аудиозапись опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

Украинский боевик пожаловался на плачевное состояние дел на передовой. По его словам, ВСУ теряют в Работино на Запорожском направлении по 15-20 человек ежедневно, не считая раненых. Он добавил, что российские войска постоянно наносят массированные удары, уничтожая личный состав ВСУ.

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«Я тебе говорю как замкомандира, я вижу что происходит. Мы заканчиваемся», — рассказал он.

Его родственник отметил, что они регулярно получают новости о потерях ВСУ на различных направлениях фронта. Напоследок он посоветовал боевику не геройствовать на передовой.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские военные прорвали оборону ВСУ и зашли на территорию села Работино. Бои идут в самом населенном пункте.

Армия РФ перешла в мощное наступление на Запорожском направлении 18 февраля.