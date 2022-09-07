«Мы все россияне, все русские». Жители Харьковской области получили первые паспорта России | 360°

Мир 07 сентября 2022, 08:53 Поделиться Telegram

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Viber «Мы все россияне, все русские». Жители Харьковской области получили первые паспорта России Первые 15 паспортов России вручили в Харьковской области

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Жители Харьковской области начали получать гражданство России. Первые паспорта вручили в Доме культуры Волчанска, сообщило Минобороны России.

«Еще не верится, конечно. Ждали, мурашки по коже. У меня [в России] родственники, сами мы отсюда. Мы не должны жить раздельно, так оно и есть. Мы один народ, нас нельзя разделить. Мы все россияне, все русские», — заявил местный житель.

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В торжественной обстановке 15 жителям Волчанского района Харьковской области вручили паспорта, зачитали права и обязанности граждан России. Они поблагодарили за такую возможность.

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Специалист миграционной службы МВД России сообщил, что первые паспорта поступили в течение месяца. За это же время в паспортные столы обратились больше тысячи человек. Сейчас очередь приблизилась к двум тысячам.

Президент России Владимир Путин в мае распорядился давать жителям освобожденных территорий Украины гражданство РФ по упрощенной процедуре. Документы начали выдавать в Донецке в июле. Также более 30 тысяч человек обратились за российскими паспортами в Запорожской области, около шести тысяч местных жителей уже получили паспорта.

Однако в Евросоюзе отказались признавать выданные жителям освобожденных территорий российские документы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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