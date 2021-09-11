«Мы все привыкли к терактам». Журналист Верницкий вспомнил о реакции талибов* на 11 сентября

Движение «Талибан»* во время террористический атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года первым заявило, что не имеют к этому отношения. Об этом «360» рассказал комментатор программы «Время» Первого канала Антон Верницкий, который делал сюжеты о трагедии.

В момент терактов Верницкий готовил сюжет об убийстве лидера сил сопротивления в Афганистане Ахмада Масуда, который погиб 10 сентября, за день до атаки на США. Масуд незадолго до смерти предупреждал, что «Аль-Каида»** готовит крупные теракты. Сейчас силами сопротивления в провинции Панджшер руководит сын Масуда.

Верницкий отметил, что талибы* после атак 11 сентября поспешили от них откреститься.

«Эта закольцовка истории удивительна для меня. Ахмад Шах Масуд, но теперь уже младший, снова борется с талибами* в том же Афганистане, пока они пытаются его убить. Кстати, талибы* тогда первыми сообщили о том, что это не их рук дела. Они отказались от этого теракта», — рассказал журналист.

Верницкий отметил, что в день терактов в США, когда весь мир был шокирован обрушением башен-близнецов в Нью-Йорке, подготовка сюжета для эфира не заняла много времени.

«В конце 1990-х и начале 2000-х мы все привыкли к терактам. Через час уже был сюжет, потому что мы настолько быстро научились уже делать сюжеты про террористические акты. И это страшно. Мы как журналисты научились быстро делать сюжеты. Как бы цинично это ни звучало», — объяснил комментатор.

Журналист отметил, что тогда страна жила в страхе, что в любой момент может что-то произойти. Сегодня ситуация другая. Спецслужбы стали сильнее, и люди спокойны.

Верницкий отметил, что тогда никто не мог понять, как США могли допустить такую атаку.

«Не было понимания, как это может произойти в США, которые всегда педалировали террористические акты у нас. Они постоянно говорили: „Смотрите, российская власть не справляется. Повстанцы нагнетают обстановку в столице России. У нас такого произойти не может“. И мы, конечно, тоже не понимали, как это могло произойти у американцев, которые говорили, что защищены от всего этого», — рассказал журналист.

Теракт 11 сентября 2001 года в США устроили боевики «Аль-Каиды»**. Они направили два захваченных самолета на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще одно воздушное судно протаранило Пентагон, а четвертое упало в Пенсильвании. Всего погибли более 2,9 тысячи человек.

* Талибы, «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация

** «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ