Мир 18 января 2024, 04:04 «Мы вмешаемся». США отреагировали на слова Путина об утрате Украиной государственности Миршмайер: США могут ввести войска на Украину ради спасения ВСУ от поражения Unsplash

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США могут напрямую вмешаться в украинской конфликт, чтобы исправить ситуацию, если Украина по факту утратит государственность. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, если Украина превратится в «дисфункциональное государство-изгой», то появятся основания для беспокойства и Соединенным Штатам и их союзникам, вероятно, придется принять такое решение.

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«Мы, вероятно, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию, особенно если будет казаться, что украинские вооруженные силы начинают разваливаться», — заявил политолог.

Миршмайер прокомментировал слова президента России Владимира Путина, ранее заявившего, что контрнаступление ВСУ провалилось. Если так продолжится и дальше, то государственность Украины окажется под вопросом.

Политолог также не исключил, что положение Украины может ухудшиться в ближайшие месяцы, а под контроль российской армии, если она продолжит движение на запад, перейдут Харьков с Одессой.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предупредил, что американские власти могут применить на Украине ядерные мини-бомбы, чтобы не только избежать поражения ВСУ в ходе специальной военной операции, но и не допустить проигрыша на президентских выборах в США и потери личной свободы.