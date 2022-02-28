«Мы вас восемь лет ждали». Жители Счастья рассказали о встрече войск ЛНР

Народная милиция ЛНР освободила от украинских военных восемь населенных пунктов. О встрече луганских войск рассказали жители города Счастье.

«Я плакал вчера, как увидел наших ребят. Я вчера возле колодца брал воду и как увидел, то они идут, я заплакал. Спасибо, говорю, ребята, что вы пришли», — сказал РИА «Новости» один из местных жителей.

Своими эмоциями поделилась еще одна жительница населенного пункта. Она отметила, что люди ждали освобождения в течение восьми лет.

«Очень рады. Мы вас восемь лет ждали. Мы не ожидали, что нас в 2014 году здесь бросят и оставят. Ну ничего, все прошло. Мы живы, мы выжили и рады вас видеть», — заявила женщина.

Главы Донецкой и Луганской народных республик попросили помощи у президента России Владимира Путина в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения. Утром 24 февраля российский лидер объявил о начале проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что целью спецоперации является прекращение геноцида в Донбассе. Минобороны РФ заявляло, что атаки ведутся только по объектам украинской военной инфраструктуры.