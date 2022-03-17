«Мы вас очень ждали». Кадыров показал, как жители ЛНР встретили чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео встречи бойцов республики в ЛНР. Местные жители поблагодарили военных за освобождение и заявили, что очень давно их ждали.

«Вот так встречают наших бойцов жители Луганской народной республики, освобожденные от гнета бандеровцев. Пожилые люди еле сводили концы с концами, спасало только домашнее хозяйство. Но теперь все будет хорошо!» — подписал Кадыров видео, опубликованное в Telegram-канале.

На кадры попали чеченские бойцы, которые зашли к одной из пожилых пар. Военных во дворе частного дома встретили муж с женой.

«Спасибо вам огромное! Мы вас любим, мы вас ждали. Спасибо вашему главе Рамзану Кадырову и президенту Владимиру Владимировичу Путину. Передайте от нас, что мы очень ждали вас», — сказала женщина, обнимая одного из бойцов.

Глава Чечни пообещал передать слова благодарности российскому лидеру.

Ранее Кадыров сообщил, что российские военные помогли выбраться из «бандитского кольца» спецназовцам в Мариуполе. Бойцы спецназа попали в окружение несколько дней назад, но не сдались.