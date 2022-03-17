«Мы вам этот пенопласт потом скормим». Глава Чернигова показал «гуманитарную помощь» от Киева

Гуманитарная помощь властей Киева, которую прислали в Черниговскую область, оказалась подделкой. В упаковках вместо маргарина оказался пенопласт. Видео с распаковкой опубликовал на своей странице в социальных сетях глава украинского региона Вячеслав Чаус.

На опубликованных кадрах видно, как губернатор рассматривает четыре брикета маргарина. Он открывает пачку одну за другой и демонстрирует, что вместо продукта в регион прислали пенопласт. При этом Чаус нисколько не стесняется в выражениях и отмечает, что тут вопрос не к производителю, а к тому, кто прислал такую «гуманитарную помощь».

«Вы знаете, с такими друзьями и враги не нужны. Вот смотрите, те, кто такое делает. Мы вам потом этот пенопласт скормим. Будут кормить все черниговцы», — пообещал губернатор.

МЧС России доставило за последние несколько недель более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Грузы доставляют на специальных фурах Донского и Ногинского спасательных центров МЧС.