Мир 27 января 2024, 17:39 «Мы в вечном долгу». Съезд партии ССВ в Германии начался с благодарности Красной армии Съезд партии ССВ в Германии начался с благодарности Красной армии РИА «Новости»

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Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) открылось словами благодарности Красной армии от члена партии, журналистки и писательницы Даниэлы Дан. Ее выступление транслировали на сайте ССВ.

«Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними», — подчеркнула Дан.

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Это чувство останется неизменным, невзирая на ситуацию в мире, добавила она. Журналистка добавила, что именно советские солдаты освободили концлагерь Аушвиц. Партия стремится сохранить память о преступлениях немцев против человечества и сделать из истории выводы, указала Даниэла Дан.

В мире 27 января отмечается День памяти жертв холокоста.

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