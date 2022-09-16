«Мы в патовой ситуации». В США заявили, что переговоры с Ираном по ядерной сделке зашли в тупик | 360°

Мир 16 сентября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber «Мы в патовой ситуации». В США заявили, что переговоры с Ираном по ядерной сделке зашли в тупик Замгоссекретаря США Шерман: переговоры о восстановлении ядерной сделки зашли в тупик РИА «Новости»

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Переговоры о восстановлении в полном виде ядерной сделки с Ираном зашли в тупик, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью The Washington Post. По ее словам, сейчас наступила патовая ситуация.

Шерман пояснила, что Иран на последнем раунде переговоров дал жесткий ответ, который неприемлем для Соединенных Штатов. Вместе с тем, по ее словам, американская сторона не опустит руки и продолжит настаивать на возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном, сообщил ТАСС.

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«Президент [США Джо Байден] все еще считает, что нашим интересам отвечает добиваться сделки, и мы продолжим действовать таким образом», — отметила она.

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Дипломат указала на то, что США будут готовиться к любым вариантам развития событий вокруг СВПД.

Этот план был подписан в 2015 году. Совет Безопасности ООН и Германия хотели преодолеть кризис вокруг ядерных разработок Ирана.

В 2018 году США вышли из договоренности по инициативе Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента страны. Новый американский лидер Джо Байден несколько раз говорил о готовности Соединенных Штатов вернуться в ядерную сделку.

С апреля 2021 года Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция США ведут переговоры с Ираном о восстановлении плана в первоначальном виде.

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