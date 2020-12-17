«Мы умеем лечить»: Лукашенко позвал Папу Римского поправить здоровье в Белоруссии

Лидер Белоруссии назвал папу «народным человеком». Лукашенко попросил Гуджеротти передать ему поздравления с Новым годом и Рождеством. Помимо прочего, президент республики пожелал 84-летнему понтифику здоровья. Он отметил, что, если Папа Римский заболеет, то может ехать на лечение в Белоруссию, пишет ИА НСН.

«Если что — сразу к нам, мы умеем лечить», — подчеркнул президент.

Гуджеротти признался, что папа обеспокоен нынешней напряженной ситуацией в республике.