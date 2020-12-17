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    17 декабря 2020, 14:48

    «Мы умеем лечить»: Лукашенко позвал Папу Римского поправить здоровье в Белоруссии

    Полина Петрова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках встречи с апостольским нунцием архиепископом Клаудио Гуджеротти заявил, что при необходимости врачи республики помогут Папе Римскому Франциску поправить здоровье, информирует БелТА.
    «Мы умеем лечить»: Лукашенко позвал Папу Римского поправить здоровье в Белоруссии

    Лидер Белоруссии назвал папу «народным человеком». Лукашенко попросил Гуджеротти передать ему поздравления с Новым годом и Рождеством. Помимо прочего, президент республики пожелал 84-летнему понтифику здоровья. Он отметил, что, если Папа Римский заболеет, то может ехать на лечение в Белоруссию, пишет ИА НСН.

    «Если что — сразу к нам, мы умеем лечить», — подчеркнул президент.

    Гуджеротти признался, что папа обеспокоен нынешней напряженной ситуацией в республике.