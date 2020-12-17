«Мы умеем лечить»: Лукашенко позвал Папу Римского поправить здоровье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках встречи с апостольским нунцием архиепископом Клаудио Гуджеротти заявил, что при необходимости врачи республики помогут Папе Римскому Франциску поправить здоровье, информирует БелТА.
Лидер Белоруссии назвал папу «народным человеком». Лукашенко попросил Гуджеротти передать ему поздравления с Новым годом и Рождеством. Помимо прочего, президент республики пожелал 84-летнему понтифику здоровья. Он отметил, что, если Папа Римский заболеет, то может ехать на лечение в Белоруссию, пишет ИА НСН.
«Если что — сразу к нам, мы умеем лечить», — подчеркнул президент.
Гуджеротти признался, что папа обеспокоен нынешней напряженной ситуацией в республике.