«Мы Украину ненавидим». Жители Мариуполя рассказали, как им не давали покинуть город

Выехавшие из Мариуполя люди рассказали, что к Украине не испытывают ничего, кроме ненависти. Из-за обстрелов жители сотнями сидели в подвалах, а ВСУ блокировали гуманитарные коридоры и не давали им покинуть город, сообщило URA.RU.

«[Мы выехали] из Мариуполя, <…> помогли российские войска, большое спасибо. Украину ненавидим. Украинская армия стреляла по нам, по людям. Мы с 26-го числа в подвале сидели», — сказал один из беженцев.

По словам другой эвакуированной женщины, только в подвале ее дома сидели почти 300 человек. «Раньше не выехали, потому что нас никто не выпускал оттуда», — пояснила она.

Еще один мариуполец подтвердил, что горожан не выпускали украинские военные.

«Не давали коридор. Украина не выпускала из города, полностью заблокированы были. Приезжали военные, говорили: "Ни в коем случае не выезжайте из города, если вам будет предоставлен коридор Российской Федерацией". Они хотели дальше нами прикрываться, и все», — заключил мужчина.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о ложных обвинениях со стороны Украины в том, что ВС РФ якобы нанесли удар по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители.

«Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, боевики запрещенного в РФ националистического батальона «Азов»* совершили новую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра.

* Батальон «Азов» — запрещенное в России националистическое объединение.