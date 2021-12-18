«Мы собирали воду от дождей». Семья Клочковых рассказала, как застряла в открытом океане

Семья Клочковых рассказала «360» о своем кругосветном путешествии на яхте. У них возникли сложности из-за пандемии коронавируса.

«Этот переход был долгим и сложным — целых 85 дней. Сначала мы шли по штормам и по холодам, и у нас то работал, то не работал отопитель. Потом уже стало теплее, но сломался опреснитель. Мы успешно собирали воду от дождей, но после 10-го градуса южной широты дожди закончились, и мы шли на своих запасах до острова Рождества», — рассказали они.

До острова у них оставался небольшой запас воды, которого не хватало до следующего континента. Они запросили аварийную остановку, но получили отказ. Причиной стала пандемия коронавируса.

«Самая большая сложность этого перехода — это то, что в единственном месте, в котором мы запросили помощь, нам отказали. Хотя мы были уже целых 70 дней без людей и были совершенно не заразны», — рассказали члены семьи.

Они уточнили, что закрыт Тихий океан.

«То есть нам бы отказали так везде. А если бы это были люди, у которых совсем нет воды? Они бы их отправили, что ли?» — удивились Клочковы.