«Мы сидим на мете»: Южная Дакота запустила социальную рекламу и нарвалась на шутки

В американском штате Южная Дакота стартовала масштабная антинаркотическая кампания. На плакатах, в наружной рекламе, ТВ-роликах и на сайте рассказывают об «эпидемии метамфетамина». В Сети сочли, что выбранный для этого слоган весьма неоднозначен.

Привлечь внимание к проблеме потребления наркотиков в Южной Дакоте решили фразой Meth. We’re on it. Ее можно читать как «Мет. Мы работаем на этим» или же «Мет. Мы [сидим] на нем». Тематические плакаты, уточнила газета The New York Times, подготовило агентство Broadhead.

Источник фото: Twitter

На них изображены студенты, пожилые люди или посетители кафе. Каждый плакат содержит надпись «Мет. Я на нем», или «Мет. Я в деле». Сайт кампании тоже говорящий — onmeth.com («намете.ком»). Затраты штата на запуск социальной рекламы составили 450 тысяч долларов.

Внимание к проблеме действительно удалось привлечь. Но, возможно, не так, как хотелось бы. Соцсети теперь пестрят шутками о том, в Южной Дакоте рекламируют метамфетамин. Пользователи смеются, что и сами авторы слогана явно принимают наркотики.

«Я исправил рекламу <…> и даже не попрошу у штата 449 тысяч долларов за ее использование», — писали в Сети.

Кто-то с иронией признался, что гордится тем, что живет в Южной Дакоте.

Другие придумали свои варианты слоганов и попросили половину суммы, которую Южная Дакота потратила на «глупую рекламную кампанию».

Губернатор штата Кристи Ноем, которую упоминают в большинстве мемов и постов, заявила, что реклама двусмысленна неслучайно. Якобы власти намеренно спровоцировали обсуждение проблемы употребления метамфетамина.

В Департаменте социальных служб штата подтвердили, что ожидали резонансную реакцию на социальную рекламу.

«Это игра слов. Своего рода ирония здоровых жителей Южной Дакоты, которые не употребляют наркотики, но говорят обратное. Метамфетамин приносит страдания всем. Необязательно быть наркоманом, чтобы почувствовать это», — заметили в ведомстве.