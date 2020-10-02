«Мы сделали все, что могли»: политолог высказался о требовании Ливана арестовать россиян

Власти Ливана потребовали арестовать владельца и капитана судна после взрыва в порту Бейрута. Оба являются гражданами России. Президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский назвал ситуацию обычной и заверил, что Россия уже сделала для Ливана все, что могла.

«Капитан здесь вообще ни при чем, ни при каких делах. Скорее, фигура страдательная, как всегда наши моряки и не только наши. Пусть ливанцы разбираются», — сказал Сатановский «360».

Он добавил, что власти страны пытаются найти виновных в трагедии. При этом спросить с «Хезболлы» они не могут и делают то, что остается в таком случае. По мнению политолога, России не стоит обращать на заявления Ливана никакого внимания. Тему он назвал рутинной, обычной и не влияющей ни на что.

«Если этих людей выловят, если этих людей посадят в Ливане, то наши дипломаты, получив эту информацию, наверняка возьмут их под контроль. Мы все, что могли, сделали: помогли разобраться с этим всем бардаком, предложили помощь», — заключил Сатановский.

Ранее ливанские власти попросили Интерпол выдать им ордер на арест владельца судна Rhosus Игоря Гречушкина и капитана Бориса Прокошева. Последний подчеркнул, что будет оспаривать обвинения. Он отметил, что власти страны шесть лет не вывозили аммиачную селитру из порта.