«Мы сдались в плен». Российские военные разбили зажатых на заводе в Мариуполе бойцов ВСУ

Российские военные зажали бойцов ВСУ на территории завода «Азовмаш» в Мариуполе. При попытке прорыва украинцев разбили и взяли в плен, сообщила пресс-служба СК РФ.

«Зажатые в Мариуполе на территории завода „Азовмаш“ украинские военнослужащие с 10 на 11 апреля предприняли очередную попытку прорыва, но были разбиты», — заявили в ведомстве.

Следователи опубликовали видео допроса сдавшегося в плен заместителя командира 36 отдельной бригады морской пехоты по морально-психологическому обеспечению подполковника Ростислава Ломтева.

«В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — сказал Ломтев военному следователю.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при штурме позиций украинских националистов в промзоне Мариуполя военные не использовали химоружие.

Всего за время проведения спецоперации российские военные уничтожили 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотников, 2153 танка и другую военную технику.