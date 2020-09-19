Фракция «приватизировала патриотизм», ее представители называли себя патриотами, а всех остальных — врагами. Теперь властям Украины приходится разгребать то, что натворила «Европейская солидарность».

«А сегодня они уже учителя и рассказывают, как надо делать. Почему они ничего не сделали серьезного для установления мира за пять лет, имея власть?» — поинтересовался Кравчук.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, причем их не будут проводить на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украинско-российской границей.

В отношении Порошенко возбудили 58 уголовных дел — больше всего в мире. Таким образом, установлен мировой рекорд Гиннесса. По большей части уголовные дела касаются Минских соглашений, конфликта в Керченском проливе и назначения командиров СБУ.