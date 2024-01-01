Мир 01 января 2024, 08:37 «Мы проиграли». На Украине сделали неожиданное заявление Политолог Бортник: Украина проиграла в информационной войне Киев, Майдан Незалежности / РИА «Новости»

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Социологические опросы показывают, что Украина проиграла России информационную войну. Об этом заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Его слова передал телеканал «Новини Live».

«Веру в будущее Украины, веру в победу, <…> мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины», — пояснил политолог.

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Бортник подчеркнул, что доверие украинцев к телевизионной пропаганде резко снизилось. Сейчас, по его словам, граждане все больше доверяют информации из Telegram, а в мессенджере доминируют российские каналы.

Эксперт добавил, что в распространяемые Киевом нарративы никто не верит. Информационная война проиграна, констатировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пытался склонить покинувших страну граждан вернуться и пополнить ряды ВСУ. По его словам, перед каждым из них стоит выбор: выполнить долг перед Украиной или остаться беженцем.