«Мы потеряли рынок». Премьер Венгрии заявил о вреде антироссийских санкций для страны

Введенные против России санкции больше вредят не этой стране, а самой Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Политика санкций, внедренная против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Россия построила импортозамещение в таких областях, в которых мы раньше поставляли товары. То есть, мы потеряли рынок», — процитировал Орбана RT.

По словам премьера, санкции являются инструментом, который заведомо обречен на провал. Также он подчеркнул, что российская экономика более сильная, чем считают на Западе. Стране удалось выстоять даже после применения ограничительных мер.

Еще Орбан высказался о сотрудничестве Венгрии и России. Он отметил, что с этой точки зрения 2021 год стал наиболее плодотворным.

«Хоть прошлый год и оказался трудным из-за пандемии, тем не менее он был самым успешным для отношений наших государств, потому что с помощью нашего сотрудничества мы смогли решить крупные проблемы и преодолеть трудности», — заявил премьер-министр.

Переговоры Путина и Орбана проходили 1 февраля. Стороны обсуждали различные вопросы в течение почти пяти часов.