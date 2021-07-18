«Мы помогаем спасти жизни». В Facebook не согласились со словами Байдена об «убивающих людей» соцсетях

Компания Facebook не согласилась с утверждением президента США Джо Байдена о том, что социальные сети ответственны за смерти от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь компании Дэни Левер в беседе с ABC News.

По словам Левер, такие обвинения не имеют под собой никаких оснований. Напротив, именно в Facebook много рассказывается о вакцинах, и это помогает людям более ответственно относиться к своему здоровью.

«Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше, чем где-либо еще в интернете», — сказала она.

Левер привела статистику: более трех миллионов американцев искали данные о вакцинации через соцсеть. В Facebook можно узнать, где расположены прививочные пункты, какие документы нужны при осмотре. Левер заявила, что Facebook «помогает спасти жизни — и точка».

Джо Байден ранее сказал, что такие соцсети, как Facebook, до сих пор не блокируют ложь о вакцинах и коронавирусе. Американцы это читают и часто выступают против вакцинации, а, значит, подвергают свою жизнь риску в пандемию. Байден назвал такое поведение соцсетей «убийством людей».