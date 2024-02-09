Мир 09 февраля 2024, 11:47 «Мы переусердствовали». Маск согласился с тем, что США использовали доллар как оружие Маск согласился с Путиным в том, что США используют доллар как оружие Freepik

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Американский миллиардер Илон Маск согласился с тезисом президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты используют доллар как оружие. Маск сделал пост в соцсети Х, комментируя отрывок из интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», — констатировал бизнесмен.

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Отвечая на вопрос Карлсона, исчезнет ли доллар как резервная валюта, Владимир Путин ответил, что его использование как «инструмента внешнеполитической борьбы» стало одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства США. Он добавил, что доллар — основа основ могущества Соединенных Штатов.

Кстати, в интервью Путин говорил и о Маске — отметил, что того «невозможно остановить» на пути к развитию искусственного интеллекта и инновационных технологий и нужно «искать способы с ним договариваться». Президент России назвал Илона Маска умным человеком.