Мы отомстим им за вас и ваших погибших родных. Кадыров показал, как чеченцы помогают Мариуполю

Военнослужащие из Чечни заканчивают зачистку Мариуполя от националистов и помогают оставшимся мирным горожанам в эвакуации или выживании. Видео, демонстрирующее уважительное отношение своих земляков к населению Донбасса, опубликовал в Telegram-канале глава кавказской республики Рамзан Кадыров.

На кадрах видно, что чеченские военнослужащие организовали встречу с жителями города. Один из военачальников обратился к собравшимся жителям города. Он заверил граждан в том, что Вооруженные силы России сделают все для безопасной и спокойной жизни людей. Мужчина представился полковником чеченской армии.

«Мы здесь по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича [Кадырова]. Наша первая задача — оберегать и защищать гражданских. Оказать медицинскую и любую помощь. Мы видим и знаем, как обращаются эти нацисты и бандеровцы с гражданскими. Волей Всевышнего мы отомстим им за вас и за ваших погибших родных. Сейчас мы повезем вас в безопасное место и окажем вам любую помощь», — сказал военнослужащий.

В видео вставили фрагменты общения мирных граждан с чеченскими солдатами. Слова убрали, но кадры все равно передали бережное и уважительное отношение чеченцев к жителям. Некоторые из собравшихся поделились с оператором ролика историей своей жизни за последнее время и о том, как с ними обходились ВСУ.

«Нормального ничего не было. Они просто уничтожали наш город, прикрываясь мирным населением. Захотели отступать — выгоняли людей с домов, заходили в подвалы и оттуда вели обстрелы», — рассказал мужчина средних лет.

«Мы сидели в подвале. Почти два месяца в подвале с двухмесячной малышкой. Без еды, без воды, без света, без тепла. Нас обстреливали со всех сторон. И мы даже выйти не могли из подвалов. Это был кошмар. За что? Я не понимаю, за что», — расплакалась женщина.

«Нас всегда ущемляли. Нас считали за неполноценных, заставляли разговаривать только на своем языке. Ну и вообще не очень хорошо было. А здесь нормально с нами обращаются ребята из Чечни», — сказал пожилой мужчина.

Также он пожелал землякам Кадырова здоровья.

Кадыров сопроводил ролик текстом со своими мыслями. Он заверил, что скоро Мариуполь «будет свободен на все 100%». Вооруженные силы России заканчивают зачистку города от националистов. По словам Кадырова, в Мариуполе «остались лишь недобитые горстки бандеровцев».

Глава Чеченской Республики отметил, что именно Россия занимается реальной помощью жителям Донбасса, а Запад только на словах переживает за судьбы украинцев.

«Пока весь мир, лживо закатывая бездушные глаза, „страдает“ за судьбы этих людей, мы, россияне, делаем все, чтобы облегчить их положение. Безусловно, для жителей на съемках все страшное уже позади. Отныне их ждет именно та жизнь, о которой они мечтали. Каждый из них уже свободен от фашистского диктата», — написал он.

Также Кадыров отметил, что полковник Султан Рашаев часто проводит встречи с жителями Мариуполя.

«Дорогой брат Султан Рашаев всегда старается найти время для встреч с населением Мариуполя и лично участвует в распределении благотворительной помощи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Он человек военный, как и его бойцы, но они часто берут на себя и функции спасательных служб. Вот и сейчас наши парни вызволили людей из подвалов и перевозят их в подготовленные безопасные места. Предварительно все они получили от фонда медицинскую помощь и продукты питания», — написал глава Чечни.