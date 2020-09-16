«Мы очень близки». Трамп анонсировал выпуск вакцины от COVID-19

США рассчитывают получить вакцину от коронавируса в течение нескольких недель. Трамп заявил, что у предыдущей администрации Белого дома на это ушли бы годы.

Американский президент выступил в Пенсильвании перед избирателями. Его речь транслировал телеканал ABC.

«Мы очень близки к созданию вакцины. <...> Нам осталось несколько недель, чтобы появилась вакцина. Возможно, речь идет о трех-четырех неделях», — подчеркнул Трамп.

Глава государства заметил, что раньше препарат можно было бы ждать годами — из-за волокиты с FDA и получения всех необходимых разрешений.

«Если хотите знать, предыдущей администрации потребовались бы годы», — сказал американский президент.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии выявили свыше 6,6 миллиона случаев COVID-19. Инфекция унесла жизни 196 тысяч американцев.

Первой страной в мире, зарегистрировавшей препарат от коронавируса, стала Россия. В Центре имени Гамалеи подчеркнули, что болезнь никуда не денется, пока не пройдет массовая вакцинация. Она может продлиться год.