«Мы облажались, народ»: американский ведущий сравнил ролики армий России и США

В США продолжают активно обсуждать вирусное видео, в котором сравниваются агитационные ролики армий России и США. Свое мнение по этому поводу высказал консервативный ведущий Дев Рубин.

Он сначала показал зрителям ролик армии России. На видео новобранец проходит все стадии военной подготовки, а после этого отправляется на задание.

Как отметил Рубин, даже не зная русский язык, можно понять суть ролика, и что он пытается донести до зрителя. Телеведущий также высоко оценил видеоряд. Он сравнил его с работами голливудского режиссера Зака Снайдера.

Следом Рубин показал ролик армии США. Это мультфильм про девочку, которая воспитана в однополой семье, принимала участие в борьбе за однополые браки, а после этого решила пойти в армию.

«Мы облажались, народ. Понимаете, да? Понимаете?» — прокомментировал видеозаписи Рубин.

Как отметил телеведущий ролики показывают, что одна страна ведет себя серьезно, а другая — нет. И в несерьезно ведут себя именно Соединенные Штаты.