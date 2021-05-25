«Мы облажались, народ»: американский ведущий сравнил ролики армий России и США
В США продолжают активно обсуждать вирусное видео, в котором сравниваются агитационные ролики армий России и США. Свое мнение по этому поводу высказал консервативный ведущий Дев Рубин.
Он сначала показал зрителям ролик армии России. На видео новобранец проходит все стадии военной подготовки, а после этого отправляется на задание.
Как отметил Рубин, даже не зная русский язык, можно понять суть ролика, и что он пытается донести до зрителя. Телеведущий также высоко оценил видеоряд. Он сравнил его с работами голливудского режиссера Зака Снайдера.
Следом Рубин показал ролик армии США. Это мультфильм про девочку, которая воспитана в однополой семье, принимала участие в борьбе за однополые браки, а после этого решила пойти в армию.
«Мы облажались, народ. Понимаете, да? Понимаете?» — прокомментировал видеозаписи Рубин.
Как отметил телеведущий ролики показывают, что одна страна ведет себя серьезно, а другая — нет. И в несерьезно ведут себя именно Соединенные Штаты.