«Мы, немцы, русским нравимся». Герхард Шиндлер признал, что РФ санкциями не сломить

Санкции никогда не поставят русских на колени, и пытаться сломить Москву таким образом — пустая трата времени. Такое мнение выразил экс-глава немецкой разведки Герхард Шиндлер.

Он призвал власти Германии взглянуть на Россию под другим углом — воспринимать ее как партнера, «одну из ведущих экономических держав» и сотрудничать с ней.

В интервью изданию Focus, он отметил, что, если международное сообществе не готово протянуть России руку, то Германия должна показать пример.

«Мы, немцы, русским нравимся, и не воспользоваться этим козырем было бы безответственно… В будущем мы еще порадуемся, если Россия будет на нашей стороне как партнер, а россияне — как друзья», — сказал он журналистам.

В качестве примера самого серьезного на сегодняшний день экономического сотрудничества с РФ он привел «Северный поток — 2». Также бывший глава немецкой разведки призвал развивать другие экономические и культурные связи с РФ.