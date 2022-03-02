«Мы не видим желания». Постпред России Гатилов усомнился в результативности диалога с Киевом

Россия выразила надежду, что переговоры с украинской делегацией станут началом политического решения ситуации вокруг страны. Но власти пока не уверены, что диалог принесет желаемые результаты. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Начались контакты между украинской делегацией и Российской Федерацией, и мы надеемся, что эти контакты продолжатся в ближайшее время и послужат началом политического решения», — привел слова Гатилова Telegram-канал ливанского Al-Mayadeen.

Как отметил дипломат, Россия пока не уверена в том, что контакты с украинской стороной принесут желаемые результаты. При этом он добавил, что Россия поддерживает дипломатические средства, но дипломатия должна учитывать позиции всех стран. Сейчас этого в мире не наблюдается.

«Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы», — сказал Гатилов.

Постпред России также заявил, что наступило подходящее время, чтобы убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы. Американские военные базы угрожают безопасности России.