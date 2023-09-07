Мир 07 сентября 2023, 07:59 «Мы не сможем победить». Экс-разведчик США высказался о возможном противостоянии с Россией в 2024 году Риттер: США не начнут открытый конфликт с Россией из-за мнения генералов Unsplash

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Соединенные Штаты не готовы к большому военному конфликту с Россией. Американские генералы прекрасно знают, что не смогут одержать победу. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на своем канале U.S. Tour of Duty.

Таким образом он прокомментировал недавнее слова ведущего Такера Карлсона о том, что Штаты начнут прямое противоборство с РФ уже в следующем году.

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«Предпосылкой твоего (Карлсона — прим. ред.) тезиса является допущение, что мы (США — прим. ред.) сможем победить», — сказал Риттер.

По его словам, американцы не смогут победить Россию ни ядерными, ни обычным вооружениями. В связи с этим просто глупо даже говорить о возможности такого противостояния.

Бывший разведчик пытался предположить, где в теории могут идти такого рода военные действия. По его мнению, у США нет шансов одолеть Россию ни на Украине, ни в Сирии, ни в Европе.

Скотт Риттер считает, что никакой американский генерал не пойдет на это. Он посоветовал Такеру Карлсону обратиться к полковнику Дугласу Макгрегору, тот сможет ему объяснить настоящее положение дел. Также бывший разведчик предложил свою помощь.

«Генералы знают, что мы не сможем победить. Они не самоубийцы», — резюмировал аналитик.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американский президент США Джо Байден должен заставить Украину пойти на мирные переговоры с РФ. По его мнению, сейчас для этого настал подходящий момент.