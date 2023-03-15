Мир 15 марта 2023, 03:59 «Мы не русофобы». Представитель Британии в ООН внезапно перешел на русский язык Представитель Британии в ООН заговорил по-русски, чтобы убедить в отсутствии русофобии РИА «Новости»

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Политкоординатор постпредства Великобритании в Организации Объединенных Наций Фергус Экерсли на заседании Совета Безопасности решил заговорить по-русски, чтобы доказать отсутствие русофобии в своей стране. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России», — заявил он.

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Также дипломат отметил, что он семь лет изучал русский язык, историю страны и литературу. После этого Экерсли заверил, что Великобритания не стремится к «краху России», а наоборот, хочет видеть ее процветание.

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Ранее официальный представитель премьер-министра королевства Риши Сунак заявил, что Великобритания готова возобновить полноценный диалог с Россией для поиска решений глобальных проблем, но только после завершения конфликта на Украине.

Он указал на необходимость участия России в решении задач по управлению системными рисками в сфере геополитики, однако сейчас наблюдается неподходящий момент для возобновления прекращенного диалога.