Мир 30 декабря 2023, 23:07 «Мы не поощряем». Госдеп США — об атаке украинских войск по Белгороду Госдеп США заявил, что не поощряет атаки, подобные обстрелу Белгорода Pxhere

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Соединенные Штаты не поощряют и не дают возможности Украине для проведения атак, подобных обстрелу Белгорода. Об этом РИА «Новости» сообщили в Госдепартаменте США.

«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак», — подчеркнул собеседник агентства.

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В офисе официального представителя генсека Организации Объединенных Наций осудили удар со стороны Вооруженных сил Украины по Белгороду. Нападения на гражданскую инфраструктуру назвали неприемлемыми.

Совет безопасности ООН проведет заседание по атаке ВСУ на российский город, сообщил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский. Мероприятие начнется в полночь по московскому времени (в 16:00 по Нью-Йорку).