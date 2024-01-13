Мир 13 января 2024, 19:21 «Мы не поддерживаем». Байден сделал неожиданное заявление по независимости Тайваня Президент Байден: США не поддерживают независимость Тайваня РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, комментируя состоявшиеся на острове выборы, сообщило агентство Reuters.

«Мы не поддерживаем независимость [Тайваня]», — сказал Байден.

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За несколько часов до открытия избирательных участков президент США предупредил, что «было бы неприемлемо» вмешательство любой страны в выборы. Но Соединенные Штаты остаются самым важным спонсором и поставщиком оружия для Тайваня, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с островом.

«Администрация Байдена опасается, что выборы, переходный период и новая администрация приведут к эскалации конфликта с Пекином», — сообщило агентство.

Байден работал над улучшением отношений с Китаем, в том числе согласился обсудить разногласия по вопросам безопасности на саммите в Калифорнии с президентом Си Цзиньпином.

На выборах главы Тайваня лидировал представитель правящей партии Лай Циндэ, которого Китай считает «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». КНР будет решительно противостоять действиям, которые направлены на достижение независимости Тайваня. По данным Reuters, Байден планирует направить неофициальную делегацию на остров.