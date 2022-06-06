«Мы не можем стереть историю». Салливан указал на сохранение культурных связей России и США

Между Россией и США есть культурные связи, которые невозможно разрушить, заявил посол США в Москве Джон Салливан. Он напомнил и о любви к русской литературе, великим музыкальным произведениям.

«Мы не можем стереть историю, мы не можем убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского. Я все-таки думаю о культурных связях между нашими людьми и странами», — сказал Салливан в интервью ТАСС.

Однако, по его словам, после событий этого года многое изменилось и было разбито. Чтобы собрать это, потребуется очень много усилий, добавил дипломат.

Отдельно Салливан указал на невозможность разрыва дипломатических отношений между Россией и США. Важно сохранить посольства и возможность вести диалог, подчеркнул он.

«Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум», — отметил посол.